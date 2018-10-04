Роскачество отчиталось о проверке картофеля на безопасность. Исследование вели по 181 показателю.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт организации.

В большей части образцов нитраты не обнаружены. Радионуклидов в корнеплоде также не выявили, но в пакистанской и ранней российской картошке нашли превышение кадмия.

В одном из образцов пакистанского картофеля выявлены следы регулятора роста растений хлорпрофама и борца с вредителями тиаметоксама.

Почти на всех клубных обнаружены болезни, среди которых, например, парша обыкновенная и серебристая, мокрая и сухая гниль, фитофтороз.

Образцы закупались и на рынках, и в сетевых магазинах, передаёт kp.ru.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал RT результаты исследования Роскачества, в ходе которого была выявлена подмена рыбы в некоторых консервах.