Роскачество отчиталось о проверке картофеля

Короткая ссылка
Роскачество отчиталось о проверке картофеля на безопасность. Исследование вели по 181 показателю.
Роскачество отчиталось о проверке картофеля
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт организации.

В большей части образцов нитраты не обнаружены. Радионуклидов в корнеплоде также не выявили, но в пакистанской и ранней российской картошке нашли превышение кадмия.

В одном из образцов пакистанского картофеля выявлены следы регулятора роста растений хлорпрофама и борца с вредителями тиаметоксама.

Почти на всех клубных обнаружены болезни, среди которых, например, парша обыкновенная и серебристая, мокрая и сухая гниль, фитофтороз.

Образцы закупались и на рынках, и в сетевых магазинах, передаёт kp.ru.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал RT результаты исследования Роскачества, в ходе которого была выявлена подмена рыбы в некоторых консервах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить