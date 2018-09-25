Эксперт оценил результаты проверки рыбных консервов в магазинах России
- ©pixabay.com
«Некоторые производители пользуются нашей безграмотностью и подменяют дорогие сорта рыбы хорошего качества на более дешёвые, а в консервах распознать разницу в бытовых условиях не сможет даже ихтиолог. В связи с этим нам либо нужно выучивать покупателей на ихтиологов, что, впрочем, не сильно поможет, если под рукой у них не будет лаборатории, либо ужесточить технический регламент», — сказал он.
Эксперт также добавил, что в целом не считает рыбные консервы полезным продуктом и не рекомендует его к употреблению.
Ранее в Роскачестве выявили подмену рыбы в некоторых консервах.
Для участия в исследовании были закуплены консервы из лососевых рыб 23 торговых марок, которые занимают существенную долю рынка.