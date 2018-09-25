Эксперт оценил результаты проверки рыбных консервов в магазинах России

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал RT результаты исследования Роскачества, в ходе которого была выявлена подмена рыбы в некоторых консервах.
Эксперт оценил результаты проверки рыбных консервов в магазинах России
  • ©pixabay.com

«Некоторые производители пользуются нашей безграмотностью и подменяют дорогие сорта рыбы хорошего качества на более дешёвые, а в консервах распознать разницу в бытовых условиях не сможет даже ихтиолог. В связи с этим нам либо нужно выучивать покупателей на ихтиологов, что, впрочем, не сильно поможет, если под рукой у них не будет лаборатории, либо ужесточить технический регламент», — сказал он.

Эксперт также добавил, что в целом не считает рыбные консервы полезным продуктом и не рекомендует его к употреблению.

Ранее в Роскачестве выявили подмену рыбы в некоторых консервах.

Для участия в исследовании были закуплены консервы из лососевых рыб 23 торговых марок, которые занимают существенную долю рынка.

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