Роскачество рассказало о результатах проверки 73 марок творога

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Роскачество отчиталось об исследовании 73 марок творога, которые занимают более 70% рынка.
Роскачество рассказало о результатах проверки 73 марок творога
  • ©pixabay.com

Об этом говорится на сайте организации. 

В рамках исследования специалисты Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора проверили продающийся в России творог жирностью 9% по 25 показателям качества и безопасности. 

Отмечается, что анализ показал, что на «Знак качества» могут претендовать товары лишь 17 российских торговых марок. При этом один творог белорусской марки соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.

«Вновь подтвердился тезис, что качество товара не зависит от цены. Так, цена перечисленного выше высококачественного творога варьируется от 17 до 100 рублей за 100 граммов. То есть в топ вошёл как самый дорогой творог, так и один из самых дешёвых», — указывается в анализе.

Уточняется, что благодаря новому исследованию марок творога в рейтинг Роскачества теперь входит 95 образцов данного продукта.

Ранее m24 писало, что Роскачество отчиталось об исследовании варёно-мороженых очищенных и неразделанных креветок.

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