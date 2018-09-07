Роскачество отчиталось о проверке варёно-мороженых креветок
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Проверку вели по 35 показателям качества и безопасности.
Заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова рассказала, что главная проблема касалась соответствия товара размерному ряду креветок, массы нетто, количества глазури.
Как оказалось, у 12 торговых марок слой льда превышал норму. У десяти образцов, помимо повышения норм по глазури, найдено отклонение по заявленной массе нетто.
Ни в одном изученном товаре не обнаружено антибиотиков или бактерий, передаёт kp.ru.
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