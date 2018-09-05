Роскачество рассказало, как выбирать стиральный порошок

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Роскачество дало рекомендации по выбору стирального порошка, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Роскачество рассказало, как выбирать стиральный порошок
  • ©pixabay.com

В частности, специалисты советуют не использовать порошки для ручной стирки в машине-автомате, так как они слишком сильно пенятся, а избыток пены может повредить электропроводку стиральной машины.

Если в семье есть дети до трёх лет, то нужно использовать специальные средства для стирки белья именно этой возрастной категории.

При выборе порошка рекомендуется обратить внимание на срок годности, поскольку некоторые компоненты могут со временем изменять свои физические и химические свойства. На упаковке не должно быть механических повреждений.

Для стирки вещей из натуральных тканей можно использовать порошкообразные средства, передаёт Nation News. Во всех случаях желательно выдерживать температурный режим по типу ткани.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору школьных портфелей.

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