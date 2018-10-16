Эксперт прокомментировала разработку новых мер по борьбе с курением и алкоголем

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.

«Это одна из новых, но уже доказавших свою эффективность мер борьбы против табака. Впервые она была введена в Австралии, где она помогла снизить распространённость употребления с 15% до 13% за короткий период — это довольно много. Сейчас вводится в Великобритании. Россия тоже хотела бы присоединиться к клубу стран с такой прогрессивной мерой. Уже принятые меры госполитики по борьбе против табака показали хорошую эффективность», — отметила Халтурина.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова также заявила, что оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год.

По словам Халтуриной, именно молодые люди чаще всего страдают от негативных последствий потребления алкоголя, поэтому «повышение возраста покупки водки до 21 года будет иметь только положительный эффект».

Скворцова также сообщила, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением.

В частности, речь идёт о возможном введении «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок.

Министр также заявила, что в ведомстве намерены оградить подростков от электронных сигарет.

В конце мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал телеканалу «360» об изменении отношения граждан к курению.