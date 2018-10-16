Общественники поддержали разработку новых мер по борьбе с курением

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Общественники поддержали разработку новых мер по борьбе с курением
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«С такой инициативой мы обратились в Минздрав год назад. Это правильная и прогрессивная мысль. На данный момент по такому пути уже пошли Австралия, Англия, Франция, ещё семь стран ЕС находятся в процессе разработки. Плюс этой инициативы в том, что она на корню убивает рекламу, в первую очередь направленную на привлечение молодёжи. Сегодня в той же Франции продаются обезличенные пачки, они тёмно-зелёного цвета, названия прописаны мелким шрифтом, что совершенно не привлекает внимания», — отметил Хамзаев.

По его словам, это абсолютно грамотное решение, поскольку табак является катализатором многих сердечно-сосудистых заболеваний, рака органов и многих других проблем со здоровьем.

Как отметил Хамзаев, Россия должна идти по прогрессивному пути, «направленному не на обогащение корпораций, а на повышение уровня здоровья граждан».

Ранее Скворцова сообщила, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением.

В частности, речь идёт о возможном введении «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок. 

Министр также заявила, что в ведомстве намерены оградить подростков от электронных сигарет.

В конце мая депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал телеканалу «360» об изменении отношения граждан к курению.

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