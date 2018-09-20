В новых центрах материнства и детства в Подмосковье родились около 13,5 тысячи детей с начала года
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Об этом заявил и. о. министра здравоохранения региона Дмитрий Марков.
Он напомнил, что в 2017 году в Подмосковье открылось пять центров — в Щёлкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске.
«Новые центры оснащены современной медицинской техникой: рентген-аппаратами, инкубаторами для выхаживания малышей, аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорождённых и их мам», — рассказал он.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии заявили о росте рождаемости в июле.