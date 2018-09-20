В новых центрах материнства и детства в Подмосковье родились около 13,5 тысячи детей с начала года

Короткая ссылка
В новых центрах материнства и детства в Московской области родились около 13,5 тыс. детей с начала года, сообщает телеканал «360».
В новых центрах материнства и детства в Подмосковье родились около 13,5 тысячи детей с начала года
  • ©pixabay.com

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он напомнил, что в 2017 году в Подмосковье открылось пять центров — в Щёлкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске.

«Новые центры оснащены современной медицинской техникой: рентген-аппаратами, инкубаторами для выхаживания малышей, аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорождённых и их мам», — рассказал он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии заявили о росте рождаемости в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить