В новых центрах материнства и детства в Подмосковье родились около 13,5 тысячи детей с начала года

В новых центрах материнства и детства в Московской области родились около 13,5 тыс. детей с начала года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он напомнил, что в 2017 году в Подмосковье открылось пять центров — в Щёлкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске.

«Новые центры оснащены современной медицинской техникой: рентген-аппаратами, инкубаторами для выхаживания малышей, аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорождённых и их мам», — рассказал он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии заявили о росте рождаемости в июле.