В Башкирии заявили о росте рождаемости в июле

В Башкирии рассказали о росте рождаемости в июле 2018 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В июле 2018 года мы получили положительный естественный прирост населения, прежде всего за счёт значительного роста рождаемости», — сказал премьер-министр республики Рустэм Марданов на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств.

По его словам, в июле родились 4,4 тыс. детей, тогда как с января по июнь рождаемость не превышала 3,8—4 тыс. ежемесячно.

Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии сообщили о снижении младенческой смертности в два раза.