Онищенко прокомментировал предложение ввести в России сухой закон
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«Напомню, в нашей стране несколько раз пытались ввести сухой закон — и до революции, и в первые годы советской власти, но каждый раз от этой идеи пришлось отказываться», — сказал Онищенко.
Он добавил, что ещё одна неудачная попытка была предпринята в 1980-х годах.
Как считает Онищенко, в настоящее время нужно опираться на «Концепцию реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года».
По словам депутата, антиалкогольная кампания переведена в разряд реальной технологической задачи, которую правительство последовательно решает.
Ранее Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.