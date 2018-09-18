Онищенко прокомментировал предложение ввести в России сухой закон

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение депутата Виталия Милонова ввести в России сухой закон.

«Напомню, в нашей стране несколько раз пытались ввести сухой закон — и до революции, и в первые годы советской власти, но каждый раз от этой идеи пришлось отказываться», — сказал Онищенко.

Он добавил, что ещё одна неудачная попытка была предпринята в 1980-х годах.

Как считает Онищенко, в настоящее время нужно опираться на «Концепцию реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года».

По словам депутата, антиалкогольная кампания переведена в разряд реальной технологической задачи, которую правительство последовательно решает.

Ранее Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.