Результаты второго тура выборов главы Приморья отменены в одном из районов Владивостока

Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены на 13 участках Советского района Владивостока.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя территориальной избирательной комиссии региона.

«Да, на 13 участках действительно результаты отменяются», — уточнил собеседник агентства.

Данное решение было принято в связи с возникновением подозрений в фальсификации результатов голосования.

Ранее сообщалось, что после обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре выборов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал, однако обработка 99,03% показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко его опередил.

Глава ЦИК России Элла Памфилова пообещала разобраться с ситуацией.