Результаты второго тура выборов главы Приморья отменены в одном из районов Владивостока
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя территориальной избирательной комиссии региона.
«Да, на 13 участках действительно результаты отменяются», — уточнил собеседник агентства.
Данное решение было принято в связи с возникновением подозрений в фальсификации результатов голосования.
Ранее сообщалось, что после обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре выборов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал, однако обработка 99,03% показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко его опередил.
Глава ЦИК России Элла Памфилова пообещала разобраться с ситуацией.