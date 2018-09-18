Результаты второго тура выборов главы Приморья отменены в одном из районов Владивостока

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Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены на 13 участках Советского района Владивостока.
Результаты второго тура выборов главы Приморья отменены в одном из районов Владивостока
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя территориальной избирательной комиссии региона.

«Да, на 13 участках действительно результаты отменяются», — уточнил собеседник агентства.

Данное решение было принято в связи с возникновением подозрений в фальсификации результатов голосования.

Ранее сообщалось, что после обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре выборов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал, однако обработка 99,03% показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко его опередил

Глава ЦИК России Элла Памфилова пообещала разобраться с ситуацией.

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