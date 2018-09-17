Памфилова дала обещание разобраться с ситуацией на выборах в Приморье

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком ждёт жалоб от участников второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе для того, чтобы провести тщательную проверку до подведения окончательных итогов голосования в регионе.

«Если есть хоть какие-то сомнения, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждём не пространных заявлений в прессе, а конкретных фактов, ждём жалоб с фактурой, которая бы это подтверждала», — цитирует её РИА Новости.

По словам Памфиловой, ЦИК «будет тщательно во всём разбираться» до того, как будут подведены итоги выборов.

Ранее сообщалось, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей.

Впоследствии стало известно, что при обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента.

В связи с произошедшим Ищенко объявил бессрочную голодовку.