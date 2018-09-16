Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья

Кандидат на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко предложил кандидатуры на должность сенатора от региона.

«Это Сергиенко Валентин — вице-президент Российской академии наук, пенсионер Ямковой Николай Петрович, коммунист, в прошлом командир подлодки. И Долгачёв Анатолий Николаевич — первый секретарь краевого отделения партии», — цитирует его РИА Новости.

Ищенко, кандидат от КПРФ, после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирает 51,61% голосов избирателей.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко получил 45,79%.

9 сентября в России прошёл единый день голосования. После подведения итогов стало известно, что губернаторы Приморского и Хабаровского краёв будут избраны во втором туре голосования.