Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья

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Кандидат на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко предложил кандидатуры на должность сенатора от региона.
Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья
  • РИА Новости

«Это Сергиенко Валентин — вице-президент Российской академии наук, пенсионер Ямковой Николай Петрович, коммунист, в прошлом командир подлодки. И Долгачёв Анатолий Николаевич — первый секретарь краевого отделения партии», — цитирует его РИА Новости.

Ищенко, кандидат от КПРФ, после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирает 51,61% голосов избирателей.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко получил 45,79%.

9 сентября в России прошёл единый день голосования. После подведения итогов стало известно, что губернаторы Приморского и Хабаровского краёв будут избраны во втором туре голосования.

 

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