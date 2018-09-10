Губернаторов Приморского и Хабаровского краёв выберут во втором туре голосования
Отмечается, что на губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, в соответствии с которой для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.
По словам представителя избиркома Приморья, дата проведения выборов в регионе будет назначена «в одно из ближайших трёх воскресений» после окончательного подсчёта голосов.
Во второй тур пройдут кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, набравший 46,57%, и Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, с 24,64% голосов.
Также, по словам председателя избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова, второй тур выборов в регионе, скорее всего, будет проведён 23 сентября.
После обработки 100% бюллетеней стало известно, что Сергей Фургал, кандидат от ЛДПР, набрал 35,81% голосов, а действующий глава края Вячеслав Шпорт, кандидат от «Единой России», — 35,65%.
Предположительно, именно Фургал и Шпорт станут соперниками во втором туре.
9 сентября в России прошёл единый день голосования.