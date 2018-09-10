Тарасенко лидирует на выборах губернатора Приморского края с 46,57%
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального избиркома.
«Подсчитаны почти все бюллетени, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов», — уточнила собеседница агентства.
По её словам, в ближайшем будущем будет проведён второй тур голосования, в который выйдут кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, набравший 24,64% голосов.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников, кандидат от «Единой России», одержал победу на выборах главы Псковской области, набрав 70,68% голосов избирателей.
9 сентября в России прошёл единый день голосования.