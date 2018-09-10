Тарасенко лидирует на выборах губернатора Приморского края с 46,57%

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко после подсчёта почти всех бюллетеней на выборах главы региона получил 46,57% голосов избирателей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального избиркома.

«Подсчитаны почти все бюллетени, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов», — уточнила собеседница агентства.

По её словам, в ближайшем будущем будет проведён второй тур голосования, в который выйдут кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, набравший 24,64% голосов.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников, кандидат от «Единой России», одержал победу на выборах главы Псковской области, набрав 70,68% голосов избирателей. 

9 сентября в России прошёл единый день голосования

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