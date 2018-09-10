Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию российского лидера.

«В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы», — говорится в тексте.

При этом, как уточняет агентство, ссылаясь на Мосгоризбирком, кандидат Собянин набирает 69,50% голосов избирателей по итогам обработки 62% протоколов.

Второе место в настоящее время занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,62% голосов.

Третье — Илья Свиридов от «Справедливой России» с 7,28%.

Михаил Дегтярёв от ЛДПР и Михаил Балакин от «Союза горожан» получили 6,83% и 1,89% голосов, заняв четвёртое и пятое места соответственно.

Ранее m24 со ссылкой на данные экзитпола передавал, что Собянин лидирует на выборах с 74% голосов.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования.