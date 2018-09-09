Собянин заявил о победе на выборах мэра Москвы

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Сергей Собянин объявил о победе на выборах мэра столицы. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте избирательного штаба кандидата.

«Мы победили! Спасибо, Москва! Спасибо за поддержку, друзья! Это — наша общая победа», — заявил он.

По словам Собянина, в ближайшие пять лет на посту мэра столицы он уделит особое внимание в том числе улучшению системы общественного транспорта, предоставлению государственных услуг, повышению качества здравоохранения, образования, а также благоустройству жилых домов. 

Ранее m24 со ссылкой на данные экзитпола передавал, что Собянин лидирует на выборах с 74% голосов.

В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования

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