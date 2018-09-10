Фургал одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края

На выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал обошёл соперника от «Единой России», действующего главу региона, Вячеслава Шпорта, набрав 35,81% голосов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК. Отмечается, что к настоящему моменту обработаны 100% протоколов.

Как уточняется, Фургал набрал 35,81% голосов, Шпорт — 35,62%.

Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха стала третьей с 15,74% голосов избирателей.

Игорь Глухов, кандидат от «Справедливой России», — четвёртым с 5,49%.

Андрей Петров от партии «Зелёные» — пятым, набрав 3,81% голосов.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Воронежской области Александр Гусев от «Единой России» набирает 73,13% голосов на выборах губернатора после обработки 83,27% протоколов.

9 сентября в России прошёл единый день голосования.