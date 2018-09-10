Травников одержал победу на выборах главы Новосибирской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК. К настоящему моменту обработано 100% протоколов.
Отмечается, что кандидат от партии «Единая Россия» набрал 64,52% голосов избирателей.
Второе место занял кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев, набрав 17,35% голосов.
Анатолий Кубанов от «Справедливой России» на третьей позиции с 11,73%.
Георгий Михайлов, выдвинутый от партии «Народный альянс», занял четвёртое место, набрав 3,39 % голосов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона.
9 сентября в России проходит единый день голосования.