Травников одержал победу на выборах главы Новосибирской области

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Временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников победил на губернаторских выборах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК. К настоящему моменту обработано 100% протоколов.

Отмечается, что кандидат от партии «Единая Россия» набрал 64,52% голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев, набрав 17,35% голосов.

Анатолий Кубанов от «Справедливой России» на третьей позиции с 11,73%.

Георгий Михайлов, выдвинутый от партии «Народный альянс», занял четвёртое место, набрав 3,39 % голосов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона.

9 сентября в России проходит единый день голосования

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