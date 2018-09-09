Воробьёв лидирует на выборах главы Подмосковья

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона, сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, после обработки 22,81% протоколов он набирает 61,32%.

Константин Черемисов из КПРФ набирает 13,52%, Лидия Белова из партии «Альянс зелёных» получает 7,93%. Кирилл Жигарев из ЛДПР — 5,79%, Борис Надеждин от Партии роста — 4,52%, Игорь Чистюхин от «Справедливой России» — 4,7%.

Ранее m24 со ссылкой на данные экзитпола сообщало, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах в столице с 74% голосов.

9 сентября в России проходит единый день голосования

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить