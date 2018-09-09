Воробьёв лидирует на выборах главы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв лидирует на выборах главы региона, сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, после обработки 22,81% протоколов он набирает 61,32%.

Константин Черемисов из КПРФ набирает 13,52%, Лидия Белова из партии «Альянс зелёных» получает 7,93%. Кирилл Жигарев из ЛДПР — 5,79%, Борис Надеждин от Партии роста — 4,52%, Игорь Чистюхин от «Справедливой России» — 4,7%.

Ранее m24 со ссылкой на данные экзитпола сообщало, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах в столице с 74% голосов.

9 сентября в России проходит единый день голосования.