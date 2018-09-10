Воскресенский на выборах главы Ивановской области набирает 66,35% голосов избирателей

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области, кандидат от «Единой России» Станислав Воскресенский, по данным облизбиркома, набирает 66,35% голосов после обработки 50% протоколов.

Как отмечает РИА Новости, второе место к настоящему моменту занимает кандидат от КПРФ Сергей Нациевский с 11,78% голосов.

Третье место у Дмитрия Шелякина, кандидата от ЛДПР, который набрал 9,27%. 

Четвёртое — у Павла Попова от «Справедливой России». Кандидат набрал 5,14% голосов избирателей.

На пятом месте оказался Александр Орехов от «Коммунистов России» с 5,02%. 

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин после обработки 80,22% протоколов набрал 68,45% голосов избирателей на губернаторских выборах.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования

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