Воскресенский на выборах главы Ивановской области набирает 66,35% голосов избирателей
Как отмечает РИА Новости, второе место к настоящему моменту занимает кандидат от КПРФ Сергей Нациевский с 11,78% голосов.
Третье место у Дмитрия Шелякина, кандидата от ЛДПР, который набрал 9,27%.
Четвёртое — у Павла Попова от «Справедливой России». Кандидат набрал 5,14% голосов избирателей.
На пятом месте оказался Александр Орехов от «Коммунистов России» с 5,02%.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин после обработки 80,22% протоколов набрал 68,45% голосов избирателей на губернаторских выборах.
В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования.