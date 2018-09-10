Никитин набирает 68,45% голосов на выборах главы Нижегородской области после обработки 80,22% протоколов

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Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин набрал 68,45% голосов избирателей на губернаторских выборах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 80,22% протоколов.

Как уточняет РИА Новости, кандидат от КПРФ Владислав Егоров в настоящее время занимает второе место с 16,25% голосов.

Тройку лидеров замыкает кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов с 6,24%.

Галина Клочкова занимает четвёртое место, набрав 4,23%.

Александр Быков от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» — пятое с 3,24% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников победил на губернаторских выборах.

9 сентября в России проходит единый день голосования

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