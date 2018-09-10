Гусев лидирует на выборах губернатора Воронежской области с 73,13% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Воронежской области Александр Гусев от «Единой России» набирает 73,13% голосов на выборах губернатора после обработки 83,27% протоколов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя избирательной комиссии региона.

«Обработано 83,27% протоколов. Явка на данный момент составляет 43,77%, Гусев набирает 73,13% голосов», — уточнил собеседник агентства.

Вторым к настоящему моменту является кандидат от КПРФ Николай Воронин с 13,56%.

Третьим — кандидат от ЛДПР Олег Бурцев, набравший 6,10% голосов.

Четвёртое место занимает Игорь Перевезенцев от «Партии роста» с 2,26%.

Пятое и шестое места достались представителям от «Справедливой России» и «Родины» — Виталию Климову и Аркадию Минакову.

Кандидаты набрали 1,98% и 1,57% голосов избирателей соответственно.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области, кандидат от «Единой России» Станислав Воскресенский, по данным облизбиркома, набирает 66,35% голосов после обработки 50% протоколов.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования.