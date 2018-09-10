Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области

Михаил Ведерников, кандидат от «Единой России», лидирует на выборах главы Псковской области, набрав 70,68% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального избиркома.

«На выборах губернатора Псковской области подсчитано 100% бюллетеней, лидирует Михаил Ведерников, набравший 70,68% голосов», — уточнил собеседник агентства.

При этом он добавил, что второе место по итогам выборов занял кандидат на пост главы региона от КПРФ Аркадий Мурылёв, набрав 13,83% голосов.

Третье — кандидат от ЛДПР Антон Минаков с 5,39%.

Четвёртое и пятое места заняли Сергей Кулаков от «Партии пенсионеров России» и Игорь Романов от «Партии роста» с 3,95% и 2,71% голосов избирателей соответственно.

Ранее сообщалось, что на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал обошёл соперника от «Единой России», действующего главу региона, Вячеслава Шпорта, набрав 35,81% голосов.

9 сентября в России прошёл единый день голосования.