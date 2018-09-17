Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ Ищенко объявил голодовку из-за итогов выборов

Кандидат от КПРФ на пост главы Приморья Андрей Ищенко заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за несогласия с итогами выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас... Сам я объявляю бессрочную голодовку на Площади борцам за власть Советов во Владивостоке», — написал он на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в настоящий момент готовятся официальные жалобы, связанные с итогами выборов.

После обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья Ищенко набирал 51,61% голосов избирателей.