Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ Ищенко объявил голодовку из-за итогов выборов
Об этом сообщает РИА Новости.
«Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас... Сам я объявляю бессрочную голодовку на Площади борцам за власть Советов во Владивостоке», — написал он на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что в настоящий момент готовятся официальные жалобы, связанные с итогами выборов.
После обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья Ищенко набирал 51,61% голосов избирателей.