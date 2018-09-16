Экзитпол: Тарасенко набирает 53% голосов во втором туре выборов губернатора Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, по данным экзитпола, набирает 53% голосов избирателей во втором туре выборов главы региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную ООО «КЦ «Эксперт Групп».

В свою очередь, его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — получает 47% голосов.

По данным агентства, к настоящему времени все избирательные участки в крае завершили свою работу.

Ранее стало известно, что по результатам выборов в регионе Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и Ищенко, набравший 26,63%, вышли во второй тур голосования.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, в соответствии с которой для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов + 1 голос.

9 сентября в России состоялся единый день голосования.