«Конкуренция буквально во всех субъектах»: как прошли региональные выборы в России

Выборы в России 9 сентября, в единый день голосования, прошли спокойно, без существенных нарушений. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В Центральной избирательной комиссии уточнили, что во время голосования было много ложных сообщений о попытках фальсификации результатов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что высокая конкуренция на выборах была во всех субъектах РФ. Эксперты подчёркивают, что особенностью выборной кампании стали вторые туры. Так, по данным ЦИК, в четырёх регионах РФ — Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области и Приморье — лидирующие кандидаты не набрали необходимых 50% голосов.

Единый день голосования прошёл в спокойной обстановке, каких-либо серьёзных нарушений зафиксировано не было. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Голосование прошло в спокойной атмосфере, спокойной обстановке. Каких-либо серьёзных нарушений, за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия, не зафиксировано», — сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что во время голосования было много ложных сообщений о нарушениях.

«Поскольку действительно нарушений очень мало, такая «фабрика троллей» тоже активно заработала, но мы с этим активно справляемся. Это даже хорошо: пусть лучше будут фейки, чем реальные нарушения», — отметила глава Центризбиркома.

Элла Памфилова сообщила, что в 22:00 по Москве завершено голосование на выборах по всей стране. «День выборов прошел в спокойной обстановке, серьезных нарушений, за исключением нескольких случаев в Республике Бурятия, не зафиксировано. pic.twitter.com/KMSkcKZU0Z — ЦИК России (@CIKRussia) 9 сентября 2018 г.

9 сентября в Бурятии была зафиксирована попытка фальсификации результатов выборов. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя УИК в городе Улан-Удэ, который подозревается в подделке бюллетеней для голосования. Как сообщили в СУ СК по Республике Бурятия, чиновник внёс в 50 бюллетеней заведомо ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты.

По информации ЦИК, итоги выборов отменены на шести участках в регионах России.

«На данный момент у нас имеется информация об отмене итогов голосования на ряде избирательных участков: в Ульяновской области — два, в Московской области — два, во Владимирской области — один, в Республике Бурятия — один», — сообщила Памфилова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что нарушения, выявленные в Бурятии, должны получить самую жёсткую оценку.

«Бурятия — были нарушения, которые, на мой взгляд, должны получить самую жёсткую оценку​​​. Но они не могут изменить общую картину легитимности, открытости, прозрачности», — подчеркнула она.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, проходящие выборы стали одними из самых спокойных за последние годы.

«По тем сводкам, которые мы получаем из МВД в течение дня, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время», — уточнил он.

Татьяна Москалькова отметила, что прошедшие в регионах выборы были конкурентными. «В этом году была высокая конкуренция буквально во всех субъектах РФ. И это говорит о том, что заинтересованность в формировании органов власти у людей очень высокого уровня», — сказала она.

По данным ЦИК, операторы Информационно-справочного центра обработали почти пять тысяч обращений, из которых только 9% были посвящены возможным нарушениям. В день голосования было принято 893 обращения, 750 из них – это информационные запросы, а 117 касались возможных нарушений.

Майя Гришина представила результаты работы горячей линии ЦИК России. По ее словам, в день голосования принято 893 обращения, 750 из них – это информационные запросы, а 117 касаются возможных нарушений. pic.twitter.com/k7ovxOdHM1 — ЦИК России (@CIKRussia) 9 сентября 2018 г.

9 сентября в 80 регионах России прошёл единый день голосования. В Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях состоялись довыборы депутатов Госдумы.

В Дагестане, Москве, Якутии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском крае, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областях избирались главы субъектов.

Депутатов законодательных собраний избирали в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской и Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе.

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По итогам обработки 100% бюллетеней, на губернаторских выборах в Омской, Амурской, Новосибирской и Самарской областях лидируют врио глав регионов Александр Бурков (82,5%), кандидат от партии «Единая Россия» Василий Орлов (55,6%), единоросс Андрей Травников (64,52%) и представляющий «Единую Россию» Дмитрий Азаров (72,63%).

Аналогичная ситуация складывается в Самарской и Орловской области — там побеждают кандидат «Единой России» Дмитрий Азаров (72,65%) и коммунист Андрей Клычков (83,55%).

Также на губернаторских выборах лидируют действующий руководитель Чукотского автономного округа Роман Копин (57,83%), временно исполняющий обязанности главы Алтайского края единоросс Виктор Томенко (53,6%) и врио главы Якутии Айсен Николаев (71,41%).

Согласно предварительным данным ЦИК, на дополнительных выборах в Госдуму по пяти одномандатным округам (Самарский, Заволжский, Нижегородский, Калининградский и Балашовский), лидируют кандидаты от партии «Единая Россия». В Амурском округе побеждает кандидат от партии ЛДПР, а в Саратовском округе от партия КПРФ.

Средняя явка на довыборах в Госдуму составила 30%, сообщила председатель

Центризбиркома Элла Памфилова.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, прошедшие выборы продемонстрировали отношение населения к проблемам своего региона.

«Нынешние выборы — это, скорее, оценка деятельности властей в каждом конкретном регионе. Это не влияние федеральной повестки дня или настроения по всей стране в целом, как температуры по всей больнице, размытой на каждого конкретного больного. Каждый субъект федерации на этих выборах продемонстрировал отношение населения именно к своим проблемам», — отметил эксперт в беседе с RT.

Москва и Московская область

В Москве на выборах мэра города лидирует действующий градоначальник Сергей Собянин, набравший 70,02% голосов после обработки 99% бюллетеней. Явка на выборах мэра Москвы, по данным Мосгоризбиркома, составила 31,24%.

Второе место на выборах досталось депутату Госдумы от партии КПРФ Вадиму Кумину, который набрал 11,44% голосов. Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов с 7,06% голосов избирателей расположился на третьем месте. Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв от ЛДПР набрал 6,76%, а кандидат от партии «Союз горожан» получил 1,87% голосов избирателей.

Президент России Владимир Путин уже поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы.

«В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы», — сообщили в администрации президента.

По словам члена правления Российской ассоциации политических консультантов, политолога Андрея Колядина, явка в Москве была на уровне показателей предыдущих годов.

«Голосование было практически на уровне предыдущих выборов. 30% — средний тренд явки по России, 70% — закономерный и понятный результат для Собянина», — отметил Колядин.

Дмитрий Солонников уверен, что в ходе выборной кампании Москва «была впереди планеты всей» благодаря целому ряду новых технологий.

«В Москве отрабатывают новые подходы к проведению избирательных процессов: это и мобильные избирательные участки, информирование избирателей, и бюллетени для слабовидящих, и QR-код на выборах, то есть достаточно много современных форматов было внесено в избирательный процесс. И то, что москвичи проголосовали и в Москве, и находясь в других субъектах федерации, дало результат, который мы видим — явка не такая провальная», — отметил Солонников.

В Московской области лидирует действующий глава региона Андрей Воробьёв. После обработки 100% протоколов Воробьёв набрал 62,52% голосов.

На втором месте — кандидат от КПРФ Константин Черемисов с 12,99% голосов, на третьем — Лилия Белова от партии «Альянс зеленых», набравшая 7,51%.

Второй тур голосования

Эксперты отмечают, что особенностью избирательной кампании в этом году стал второй тур выборов.

Так, в четырёх регионах РФ — Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области и Приморье — лидирующие кандидаты не набрали необходимых 50% голосов.

«Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, оснований для ожидания второго тура в других регионах нет», — сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

По предварительным данным, на выборах главы Хабаровского края действующий губернатор Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрали почти равное количество голосов — 35,62% и 35,81% голосов. Лидирующий кандидат на пост губернатора Приморья от «Единой России» Андрей Тарасенко после подсчёта 100% бюллетеней набрал 46,57% голосов, а его соперник от партии КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%.

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выдвинутая от партии «Единая Россия», по данным 90% обработанных бюллетеней, получает 36,51% голосов. Её соперник, кандидат от партии ЛДПР Владимир Сипягин набрал 31,19% голосов избирателей.

В Хакасии на губернаторских выборах лидирует депутат городского совета Абакана, коммунист Валентин Коновалов с 43,48%, обогнавший соперника от партии «Единая Россия» Виктора Зимина с 32,42% голосов.

© Евгений Одиноков / РИА Новости

По мнению Андрея Колядина, результаты выборов в этих регионах не были очевидными.

«Меня больше всего удивило Приморье: местные элиты бились друг с другом, внутреннее противостояние выстраивалось в некоторое сотрудничество, и впервые город и область договорились при Тарасенко. Я считал, что это позволит ему выиграть в первом туре. Политическая инерция на территории оказалась сильнее, и в результате 3,5% — 4% не добрал, чтобы пройти заветный рубеж. У него достаточно высокие шансы во втором туре», — убеждён эксперт.

Что касается кандидатов из оставшихся регионов, «им необходимо сильно постараться», поскольку здесь сильная конкуренция, рассказал Колядин.

«Что касается Шпорта, Зимина и Орловой – им придётся сильно постараться, потому что на этих территориях давно сложилась серьёзная оппозиция – прежде всего Зимину и Орловой. У Шпорта сильный оппонент, молодой парень, ЛДПР (Фургал — RT) имеет сильное влияние на электоральную среду», — добавил эксперт.