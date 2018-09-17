В приморском избиркоме рассказали о причине смены лидера на выборах губернатора

Представитель приморского избиркома объяснил, почему при подсчёте 99,03% бюллетеней во втором туре выборов главы региона кандидат на пост губернатора Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента Андрея Ищенко.

«Видимо, по данным протоколов, выросло число голосов за Тарасенко. При этом данные — предварительные, так как ещё не введено 14 участков — на острове Попова и 13 в Советском районе», — сказал собеседник РИА Новости.

Агентство сообщало, что Тарасенко при подсчёте 99,03% бюллетеней обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме добавили, что за 16 сентября зафиксировано 13 жалоб, которые непосредственно касаются кандидатов, они поступили от обоих претендентов на пост главы региона. Жалобы, поступившие за ночь 17 сентября, подсчитываются.

Ранее Ищенко заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за несогласия с итогами выборов.

Отмечается, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья Ищенко набирал 51,61% голосов избирателей.