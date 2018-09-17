Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку
- РИА Новости
«По решению Андрея Ищенко голодовка снята. Кремль услышал жалобы. ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал он в Facebook.
Ранее Центризбирком России взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в регионе.
После обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре Ищенко лидировал, однако обработка 99,03% показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко его обогнал.
В Кремле заявили, что следят за выборами в Приморье.