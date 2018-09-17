Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом сообщил его соратник Максим Чихунов.

«По решению Андрея Ищенко голодовка снята. Кремль услышал жалобы. ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал он в Facebook.

Ранее Центризбирком России взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в регионе.

После обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре Ищенко лидировал, однако обработка 99,03% показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко его обогнал.

В Кремле заявили, что следят за выборами в Приморье.