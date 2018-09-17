Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку

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Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом сообщил его соратник Максим Чихунов.
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку
  • РИА Новости

«По решению Андрея Ищенко голодовка снята. Кремль услышал жалобы. ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал он в Facebook.

Ранее Центризбирком России взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в регионе. 

После обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре Ищенко лидировал, однако обработка 99,03% показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко его обогнал

В Кремле заявили, что следят за выборами в Приморье.

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