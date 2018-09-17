В Кремле наблюдают за выборами главы Приморского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за ходом выборов губернатора Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей.

При обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.

В связи с произошедшим Ищенко объявил бессрочную голодовку.