В Кремле наблюдают за выборами главы Приморского края
- РИА Новости
«Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей.
При обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.
В связи с произошедшим Ищенко объявил бессрочную голодовку.