Врачи рассказали о состоянии пострадавших при возгорании в иркутском ТЦ детей

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Состояние детей, пострадавших при возгорании в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ», остаётся стабильным. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

«На утро субботы (2 июня. — RT) всё без изменений, госпитализированные проходят лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики», — отметил собеседник агентства.

Как отмечается, в настоящее время с детьми работают психологи.

Ранее издание Nation News опубликовало список детей, пострадавших при возгорании.

1 июня в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ» произошло возгорание. По факту ЧП возбуждено уголовное дело

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