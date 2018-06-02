Врачи рассказали о состоянии пострадавших при возгорании в иркутском ТЦ детей

Состояние детей, пострадавших при возгорании в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ», остаётся стабильным. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

«На утро субботы (2 июня. — RT) всё без изменений, госпитализированные проходят лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики», — отметил собеседник агентства. Как отмечается, в настоящее время с детьми работают психологи. Ранее издание Nation News опубликовало список детей, пострадавших при возгорании. 1 июня в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ» произошло возгорание. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.