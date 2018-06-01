СМИ опубликовали список пострадавших при возгорании в иркутском ТЦ детей

Издание Nation News опубликовало список детей, пострадавших при возгорании в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ».

По имеющимся данным, в больнице находятся Максим Г. (2008 года рождения), Ирина Е. (2005), Дарья В. (2008), Роман К. (2007), Георгий П. (2012), Дарья А. (2010).

Всего пострадавших восемь. Двое отправлены после осмотра на амбулаторное лечение. Это Ангелина П. (2011 года рождения) и Виктория Ш. (2010).

«Мы сидели в «Зале чудес», нам что-то о химии рассказывали. Потом огонь перешёл на нижний ряд, и мы попали в огонь. Я сидел на первом ряду, было страшно. Рядом была мама», — рассказал изданию kp.ru Георгий, один из пострадавших детей.

По словам отца мальчика, из помещения выгнали всех взрослых, но его супруга настояла и осталась, и после инцидента она выводила детей.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту возгорания в иркутском ТЦ.