СК возбудил уголовное дело по факту возгорания в иркутском ТЦ

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Уголовное дело возбуждено в Иркутске после того, как в результате возгорания в торговом центре «КомсоМОЛЛ» пострадали дети, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания в иркутском ТЦ
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ТЦ проводилось представление с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовались жидкий азот, электричество и химические реактивы. Произошёл выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети на первом ряду получили ожоги.

Задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении, отметили в СК.

По данным ведомства, восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет были доставлены в городскую клиническую больницу, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. 

Ранее в МЧС по Иркутской области прокомментировали в разговоре с RT возгорание в игровой комнате иркутского ТЦ.

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