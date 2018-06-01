В МЧС назвали предварительную причину возгорания в иркутском ТЦ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области в разговоре с RT прокомментировали возгорание в игровой комнате ТЦ «КомсоМОЛЛ».

«В 15:10 по местному времени поступило сообщение о возгорании в одной из детских развлекательных комнат этого торгового центра. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего восемь детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степеней тяжести. Все они сейчас доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы добавил, что пожарными было принято решение об эвакуации всего торгового центра.

«Были эвакуированы более 1000 человек. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме», — заключил он.

Ранее источник в региональном Минздраве сообщил, что, по предварительным данным, десять детей получили термические ожоги при проведении опытов в игровой комнате в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ».