МЧС: в каждом втором ТЦ найдены нарушения требований противопожарной безопасности

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в каждом втором торговом центре страны были обнаружены нарушения требований противопожарной безопасности.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьёзные нарушения, которые устраняются», — цитирует РИА Новости Пучкова.

Кроме того, по его словам, многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.

Он также уточнил, что с 1 мая в торговых центрах страны начнутся противопожарные учения.

Ранее издание «Реальное время» сообщило, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.