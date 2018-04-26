В Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей, сообщает «Реальное время».

Об этом заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Максим Трущин.

Больше всего нарушений выявлено в казанском ТЦ на Фрунзе — 75.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, также среди лидеров — торговый дом «Идель» (Казань), челнинский «Капитан», нурлатский торговый центр «Шифа», елабужский кинотеатр «Бруклин».

Информацию о нарушениях передали в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений.