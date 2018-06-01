В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании в иркутском ТЦ детей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного Минздрава.
«Дети в возрасте 7—10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», — сказал представитель.
Ранее появились сообщения, что при возгорании в иркутском ТЦ пострадали десять детей.
Накануне президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах.