В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании в иркутском ТЦ детей

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В Министерстве здравоохранения Иркутской области заявили, что пострадавшие при возгорании в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» дети получили термические ожоги первой и второй степеней.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании в иркутском ТЦ детей
  • © Варвара Гертье / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного Минздрава.

«Дети в возрасте 7—10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», — сказал представитель.

Ранее появились сообщения, что при возгорании в иркутском ТЦ пострадали десять детей.

Накануне президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах.

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