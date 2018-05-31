Путин поручил усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности в общественных местах

Президент России Владимир Путин поручил уделить усиленное внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах.

С таким поручением он обратился к новому главе МЧС России Евгению Зиничеву.

«Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также поручил строго наказывать за недобросовестное и халатное отношение к своим обязанностям.

14 мая главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что более 70% ТЦ соответствуют требованиям пожарной безопасности.