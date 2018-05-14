В МЧС заявили, что более 70% ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности

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Главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что более 70% ТЦ соответствуют требованиям пожарной безопасности.
В МЧС заявили, что более 70% ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Кроме того, по его словам, четверть из них устранили нарушения после масштабных проверок. Всего было проверено более 10 тыс. торговых центров.

«Примерно в половине из них были найдены серьёзные нарушения противопожарных нормативов. Но в результате проводимой работы после проверок более 2,5 тыс. из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние», — цитирует ТАСС Еникеева.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок было выявлено более 220 тыс. нарушений противопожарных требований.

Еникеев ранее также заявил, что МЧС разработало законопроект об изменении правил проведения проверок ТРЦ.

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