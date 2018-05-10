В МЧС рассказали о законопроекте по изменению правил проведения проверок ТРЦ
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«МЧС России разработан соответствующий проект федерального закона и постановления правительства России, которые проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой России, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями», — цитирует ТАСС Еникеева.
По его словам, предусмотренные изменения значительно расширяют полномочия Госпожнадзора.
В частности, предлагается осуществлять проверку здания в целом, а не эксплуатирующих его юридических лиц.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове временно закрыли кинотеатр в торгово-развлекательном центре «Гринвич».