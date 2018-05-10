В МЧС заявили о приостановке работы более 150 ТРЦ в России из-за нарушений

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Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев заявил, что работа более чем 150 торгово-развлекательных центров и кинозалов была приостановлена после выявления грубейших нарушений пожарной безопасности.
В МЧС заявили о приостановке работы более 150 ТРЦ в России из-за нарушений
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщает ТАСС, всего было проверено 84 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, в том числе свыше 10,5 тыс. ТРЦ.

«В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — заявил Еникеев.

Ранее progorod43.ru сообщал, что ещё два торговых центра приостановили работу по решению суда в Кирове из-за нарушений.

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