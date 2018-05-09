Ещё два ТЦ приостановили работу в Кирове из-за нарушений

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Ещё два торговых центра приостановили работу по решению суда в Кирове из-за нарушений, сообщает progorod43.ru.

Это «Апельсин» и «Мегаспорт». Как заявили в прокуратуре Кировской области, эти ТЦ не прошли проверку на соблюдение требований пожарной безопасности.

Их деятельность прекращена до тех пор, пока не будут устранены выявленные нарушения.

Ранее в МЧС заявили о выявлении 600 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности.

Издание «Реальное время» сообщило, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.

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