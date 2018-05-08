МЧС: на 600 объектах детского отдыха выявлены нарушения пожарной безопасности

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В МЧС заявили о выявлении 600 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
МЧС: на 600 объектах детского отдыха выявлены нарушения пожарной безопасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«С апреля проведено порядка 4 тыс. проверок и свыше 5 тыс. профилактических противопожарных обследований объектов отдыха и оздоровления детей. Выявлено 600 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности», — цитирует ТАСС Еникеева.

Ранее сообщалось, что в торговых центрах и кинотеатрах Москвы с 26 марта в ходе проверок выявлено более 11 тыс. нарушений.

В конце апреля в МЧС также заявили, что в каждом втором ТЦ были найдены нарушения требований пожарной безопасности.

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