В нескольких ТЦ Евпатории прошли пожарно-тактические учения
Тема занятий — «Тушение условного пожара в местах с массовым пребыванием людей».
Для каждого ТЦ выбрали свою легенду учений. Например, в одном из них произошло условное возгорание неисправных электроприборов в результате замыкания проводки.
Кроме того, спасатели отработали порядок действий в случае сильного задымления и распространения огня по горючим материалам на всей площади помещения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге приостановили работу ТЦ из-за нарушений.