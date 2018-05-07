В Екатеринбурге приостановили работу ТЦ из-за нарушений

В Екатеринбурге приостановили работу торгового центра «Марс», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу свердловской прокуратуры.

Во время противопожарной проверки ТЦ обнаружены грубые нарушения.

Например, одна из дверей не защищала от дыма, а пожарная лестница не была испытана. Кроме того, выявлены проблемы с пожарной сигнализацией.

Прокуратура через суд потребовала приостановить работу ТЦ до устранения нарушений. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство надзорного органа.

Судебные приставы опечатали здание, уточнили в пресс-службе УФССП России по региону.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове вслед за ТЦ решили проверить школы и детсады.