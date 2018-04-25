В Кирове вслед за ТЦ проверят школы и детсады

В Кирове планируют проверить школы и детсады вслед за торговыми центрами, сообщает progorod43.ru.

Как рассказал прокурор города Руслан Сапаралиевич, прошли проверки 79 объектов с массовым пребыванием людей. Самые грубые нарушения обнаружены в 10 ТЦ. По ним направлены иски в суды о прекращении эксплуатации до устранения нарушений.

Прокурор отметил, что далее намечены масштабные проверки детсадов и школ.

«Наши муниципальные образовательные учреждения регулярно проверяются надзорными органами. И у нас огромное количество предписаний. Работа движется в этом направлении», — сказала, со своей стороны, глава Кирова Елена Ковалёва.

По её словам, в настоящее время риска для нахождения детей в этих учреждениях нет.

«То, что огромное количество средств надо вкладывать, чтобы соблюсти все нормы, этот вопрос есть», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.