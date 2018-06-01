Администрация иркутского ТЦ готова помочь пострадавшим при возгорании детям

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Администрация торгово-развлекательного центра «КомсоМОЛЛ» в Иркутске готова помочь пострадавшим при возгорании детям, сообщает kp.ru.

«Мы оказываем всестороннюю помощь правоохранительным органам и участвуем в следственных мероприятиях», — заявили в отделе маркетинга ТРК.

Там отметили, что в апреле торговый комплекс прошёл полную проверку на пожарную безопасность, все системы работают исправно.

«Также мы планируем провести работу с арендаторами, чтобы таких случаев больше не повторилось», — подчеркнули в ТРК.

Ранее издание Nation News опубликовало список детей, пострадавших при возгорании.

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