Администрация иркутского ТЦ готова помочь пострадавшим при возгорании детям
«Мы оказываем всестороннюю помощь правоохранительным органам и участвуем в следственных мероприятиях», — заявили в отделе маркетинга ТРК.
Там отметили, что в апреле торговый комплекс прошёл полную проверку на пожарную безопасность, все системы работают исправно.
«Также мы планируем провести работу с арендаторами, чтобы таких случаев больше не повторилось», — подчеркнули в ТРК.
Ранее издание Nation News опубликовало список детей, пострадавших при возгорании.