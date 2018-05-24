Глава Росздравнадзора назвал причину смерти пациенток после пластических операций в Москве
Причина смерти трёх пациенток в клинике пластической хирургии в Москве связана с инфицированием. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
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Как передаёт РИА Новости, он отметил, что ещё предстоит выяснить, откуда взялась инфекция. Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике.
Ранее Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник.
В апреле СК возбудил дело по факту смерти женщины в частной клинике в центре Москвы во время пластической операции.
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