Глава Росздравнадзора назвал причину смерти пациенток после пластических операций в Москве

Причина смерти трёх пациенток в клинике пластической хирургии в Москве связана с инфицированием. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Как передаёт РИА Новости, он отметил, что ещё предстоит выяснить, откуда взялась инфекция. Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике.

Ранее Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник.

В апреле СК возбудил дело по факту смерти женщины в частной клинике в центре Москвы во время пластической операции.