«До сих пор страшно»: пациентка обвинила в нанесении увечья пластического хирурга, на столе у которого умерла женщина

Пластического хирурга Григория Перекрёстова, у которого на операционном столе умерла 32-летняя Екатерина Киселёва, ранее уже обвиняли во врачебной ошибке. Как выяснил RT, в 2016 году он сделал коррекцию груди жительнице Ярославля. Итог операции оказался печальным — у женщины остались шрамы. Она подала иск против медцентра и выиграла суд, однако компенсацию до сих пор не получила.

Как рассказала RT 38-летняя жительница Ярославля Екатерина Уткина, в 2016 году она решила сделать себе подтяжку груди. Для этого женщина обратилась в ярославскую клинику пластической хирургии «Константа».

«Мне там порекомендовали врача Григория Перекрёстова, — вспоминает Екатерина. — Мне он складно рассказал, что операция простая, делается под местным наркозом, что пройдёт быстро, я ничего не почувствую и через два часа уже буду дома. Я давно мечтала об этой операции, поэтому очень обрадовалась, что, оказывается, всё так легко и просто».

По словам Уткиной, она заплатила клинике 41 тысячу рублей и 8 февраля 2016 года приехала на операцию.

Сама операция прошла для женщины безболезненно, как ей и обещали. Однако результат хирургического вмешательства оказался печальным — вместо упругих и красивых форм Уткина получила шрамы на груди.

«Я заявила врачу, что меня не устраивает такой результат. Перекрёстов предложил мне всё переделать, причём новые операции стоили в два раза дороже. Я отказалась и подала иск к клинике», — вспоминает женщина.

Первый суд Уткина проиграла. «Врачи, выступавшие экспертами, заявили, что якобы это я сама неправильно выбрала метод подтяжки. И вообще, мне повезло — грудь осталась, и слава богу. Кроме того, они также говорили, что форму грудь потеряла потому, что я пару кило веса набрала. В итоге судья приняла сторону врачей», — вспоминает женщина.

В 2017 году Уткина подала апелляцию, и вышестоящий суд оказался к ней благосклоннее.

«В апреле этого года я выиграла суд, — рассказывает Екатерина. — Мне присудили 65 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Кроме того, «Константа» ещё должна вернуть мне деньги и за саму операцию».

Сейчас Екатерина Уткина планирует подать судебный иск и к самому хирургу.

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© Григорий Перекрёстов

«Когда я после операции стала в суды обращаться, Перекрёстов пропал. Я думала, он от меня скрывается, но в «Константе» мне сказали, что он в Москву уехал работать, — говорит Уткина. — А позавчера, когда новости пошли о том, что на операционном столе у Перекрёстова умерла ещё одна женщина, я просто в шоке пребывала. Я не спала всю ночь и рыдала. Ведь я могла оказаться на её месте! Мне до сих пор страшно. А вдруг таких, как я, много?»

Напомним, что 15 апреля в московской частной клинике «Триумф Палас» на операционном столе скончалась 32-летняя Екатерина Киселёва, обратившаяся к врачам, чтобы сделать коррекцию груди. Операцию проводил Григорий Перекрёстов, анестезиологом был 24-летний Зейнал Неджафов.

По факту гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

По мнению родственников Киселёвой, женщина могла умереть от неправильно сделанной анестезии.

«По мне, краеугольным камнем всей этой истории является 24-летний доктор-анестезиолог. Совсем молодой человек, — рассуждает муж Екатерины. — Даже при наличии опыта он не должен работать в платной медицине, должны работать профессионалы своего дела, люди с именем и серьёзным багажом».

Надо отметить, что это уже не первая трагедия, произошедшая в клинике. Так, в феврале 2018 года 47-летняя Анна Валеева выпала из окна 4-го этажа «Триумф Паласа» после липосакции. В результате инцидента Валеева получила многочисленные переломы предплечья и тазовых костей, а также сотрясение мозга. По некоторым данным, на момент падения женщина ещё не пришла в себя после общего наркоза.

Между тем, в четверг стало известно о гибели ещё одной пациентки во время пластической операции.

«Двадцать пятого апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГСУ СК по Москве.

Следователи провели обыски в клинике, а также дома у руководства и медперсонала учреждения для изъятия необходимой документации.

Кроме того, в производстве следственного отдела находится ряд материалов проверок и уголовных дел, в рамках которых устанавливаются обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями указанной клиники в течение 2018 года.