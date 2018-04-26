Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник

Росздравнадзор призывает посетителей салонов и клиник косметологии обращать внимание на наличие медицинской лицензии и документов, подтверждающих подготовку врачей по специальности. Соответствующий видеоролик размещён на сайте службы.

«Необходимым условием является наличие лицензии на медицинские услуги по адресу их оказания. Таким образом, оказание услуг на дому или не по адресу, указанному в лицензии, формирует серьёзную угрозу причинения вреда вашей жизни и здоровью», — заявил руководитель отдела Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Андрей Плутницкий.

Он подчеркнул, что также необходимо обращать внимание на то, что врач-косметолог должен пройти профессиональную подготовку по специальности «дерматовенерология» и профессиональную переподготовку по специальности «косметология».

Плутницкий отметил, что информация об образовании специалистов должна находиться в открытом доступе на сайте медучреждения. Кроме того, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в России и иметь соответствующее удостоверение.

15 апреля женщина скончалась в одной из московских клиник пластической хирургии во время операции по коррекции груди.

25 апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы умерла ещё одна пациентка.

Также издание «Аргументы неделi» сообщало, что Росздравнадзор выступил с предупреждением о некачественных услугах в сфере красоты.