Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник
«Необходимым условием является наличие лицензии на медицинские услуги по адресу их оказания. Таким образом, оказание услуг на дому или не по адресу, указанному в лицензии, формирует серьёзную угрозу причинения вреда вашей жизни и здоровью», — заявил руководитель отдела Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Андрей Плутницкий.
Он подчеркнул, что также необходимо обращать внимание на то, что врач-косметолог должен пройти профессиональную подготовку по специальности «дерматовенерология» и профессиональную переподготовку по специальности «косметология».
Плутницкий отметил, что информация об образовании специалистов должна находиться в открытом доступе на сайте медучреждения. Кроме того, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в России и иметь соответствующее удостоверение.
15 апреля женщина скончалась в одной из московских клиник пластической хирургии во время операции по коррекции груди.
25 апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы умерла ещё одна пациентка.
Также издание «Аргументы неделi» сообщало, что Росздравнадзор выступил с предупреждением о некачественных услугах в сфере красоты.