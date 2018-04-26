Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник

Короткая ссылка
Росздравнадзор призывает посетителей салонов и клиник косметологии обращать внимание на наличие медицинской лицензии и документов, подтверждающих подготовку врачей по специальности. Соответствующий видеоролик размещён на сайте службы.
Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник

«Необходимым условием является наличие лицензии на медицинские услуги по адресу их оказания. Таким образом, оказание услуг на дому или не по адресу, указанному в лицензии, формирует серьёзную угрозу причинения вреда вашей жизни и здоровью», — заявил руководитель отдела Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Андрей Плутницкий.

Он подчеркнул, что также необходимо обращать внимание на то, что врач-косметолог должен пройти профессиональную подготовку по специальности «дерматовенерология» и профессиональную переподготовку по специальности «косметология».

Плутницкий отметил, что информация об образовании специалистов должна находиться в открытом доступе на сайте медучреждения. Кроме того, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в России и иметь соответствующее удостоверение.

15 апреля женщина скончалась в одной из московских клиник пластической хирургии во время операции по коррекции груди.

25 апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы умерла ещё одна пациентка.

Также издание «Аргументы неделi» сообщало, что Росздравнадзор выступил с предупреждением о некачественных услугах в сфере красоты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных